İstanbul'da liseli gençlerin bıçaklı kavgası kamerada

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 15:43

Güngören'de 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı.

Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

