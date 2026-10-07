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İstanbul'da lisede bıçaklı kavga: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 13:42

Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda 2 öğrenci yaralandı, A.Ç. (16) isimli öğrenci ise gözaltına alın

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Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. A.Ç. (16) isimli öğrenci gözaltına alınırken yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İstanbulda lisede bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan lisede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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İstanbulda lisede bıçaklı kavga: 2 yaralı

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#İstanbul#Esenyurt#Kavga

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