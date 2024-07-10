İstanbul’da LGS şampiyonlarına burs

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İstanbul Valisi Davut Gül hem İstanbul’da yaşayan hem de eğitim hayatını İstanbul’da sürdürecek olan şampiyonlara burs müjdesi verdi.

LGS’de başarı gösteren öğrencilere İstanbul Çocukları Vakfı tarafından 4 yıl boyunca aylık burs verileceğini aktaran Gül şöyle devam etti: “Geçmiş yıllardaki tecrübelerimize dayanarak söylüyorum; Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 500 tam puan alan öğrencilerimizin de yüzde 90’ı, 95’i İstanbul’umuzdaki liseleri tercih ederek burada sizlerle birlikte eğitim öğretim hayatlarına devam edecek. İstanbul Çocukları Vakfı olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de hem İstanbul’da yaşayan öğrencilerimiz hem de Anadolu’da yaşayıp İstanbul’u tercih eden öğrencilerimize aylık düzenli olarak burs vereceğiz.”

Vali Gül, geçen yıl LGS şampiyonlarına 3 bin TL burs verileceğini açıklamıştı. Bu yılki burs miktarı henüz belirlenmedi.