Ä°stanbul'da lahmacun tartÄ±ÅŸmasÄ±! Ä°ÅŸte fiyat farkÄ± nedenleri

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TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n sevilen lezzetleri arasÄ±nda yer alan lahmacunda ilÃ§elere gÃ¶re fiyat deÄŸiÅŸimi dikkat Ã§ekti. BaÄŸcÄ±lar'da 15, Sultanahmet'te ise 40 liraya kadar olan fiyatlardaki deÄŸiÅŸimi ucuz satan esnaf 'kira ve eleman gideri' olarak yorumlarken, pahalÄ±ya satanlar ucuz lahmacunda tavuk etinin lohusa ÅŸerbetiyle renklendirilerek kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Aradaki fiyat farkÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olan esnaf Emir Koca, "Hile karÄ±ÅŸtÄ±rmasa 10 liraya, 15 liraya lahmacun satamazlar. Mesela tavuk etini kÄ±yma olarak Ã§ekip, lohusa ÅŸerbetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± et haline getirebilirler. Soya kullanabilirler" derken, ucuza lahmacun satan HÃ¼seyin Erdem de, "Fiyat farkÄ± kiradan, elemanÄ±ndan, giderinden kaynaklanÄ±yor. 50 bin lira kira veren ona gÃ¶re fiyat koyuyor. Ben 5 bin lira kira veriyorum. Bizim aynÄ± satmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olamaz" diye konuÅŸtu.
Fiyat tarifeleriyle ilgili dikkat Ã§eken farkÄ± sorduÄŸumuz Ä°stanbul LokantacÄ±lar Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Sayit KarabaÄŸlÄ± ise, sÄ±nÄ±flandÄ±rma Ã¼zerinden fiyatlandÄ±rma yaptÄ±klarÄ±na, alt sÄ±nÄ±rÄ±n 15 Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±n ise 30 lira olduÄŸuna dikkat Ã§ekti. KarabaÄŸlÄ±, kendilerine baÄŸlÄ± iÅŸletmelerin denetiminin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini, farklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun kira giderlerinden olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
"TAVUK ETÄ°NÄ° LOHUSA ÅžERBETÄ°YLE KIRMIZI ET HALÄ°NE GETÄ°REBÄ°LÄ°YORLAR"
AvcÄ±lar'daki bir iÅŸletmede 25 yÄ±llÄ±k esnaf olan Emir Koca, "Lahmacunun bugÃ¼nkÃ¼ fiyatÄ± 25 lira oldu. Maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±nda yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ olduÄŸu iÃ§in 11-12 liralÄ±k fiyatlar bugÃ¼n 25 liraya mal oluyor. 10-15 liraya lahmacunun olmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼natÄ± yok. Maliyetlerin olduÄŸu yerde bizim bile kar marjlarÄ±mÄ±z eskisi gibi deÄŸil. Biz birinci sÄ±nÄ±f malzeme kullanÄ±yoruz.
Esenyurt'ta 20 yÄ±ldÄ±r esnaf olan Nesim Korkusuz da, "FiyatÄ± 30 ile baÅŸlÄ±yor. BazÄ± yerlerde deÄŸiÅŸiyor. 35'e de satan var, 15'e de satan var. Burada 20 liraya satÄ±lÄ±yor. Åžu anda kurtarmÄ±yor ama satÄ±lÄ±yor. En fazla 3-5 kazanÄ±lÄ±yor. Maliyet Ã§ok ÅŸu anda. Ucuza satanlar malzemeyi yerinden alÄ±yor olabilir. Åžu anda maliyet Ã§ok fazla. DÃ¼kkan Ã§ok satarsa bu ÅŸekilde karÅŸÄ±lar" dedi.
SULTANAHMET'TE 40 LÄ°RAâ€¦ TAVUK TAÅžLIÄžI KULLANANLAR VAR
Fatih Sultanahmet'te 30 yÄ±ldÄ±r esnaf olan ReÅŸat Ã‡elik de, "Ortalama iyi bir lahmacun 40 lira ve Ã¼zeri olabiliyor. Merdiven altÄ± dediÄŸimiz kÄ±sÄ±mlarda et yerine baÅŸka ÅŸeyler kullanÄ±larak daha ucuza mal edip, Ã¶yle satÄ±yorlar. Normal ortalama bir lahmacun 30-40 lira arasÄ±nda olmasÄ± lazÄ±m. Et yerine tavuk taÅŸlÄ±ÄŸÄ± dediÄŸimiz kÄ±smÄ± kullanÄ±yorlar. BÃ¶brek yaÄŸÄ± dediÄŸimiz yaÄŸlardan kullanÄ±yorlar. Ä°yi bir lahmacunu fiyatÄ± belirliyor. Yerine gÃ¶re fiyatlar yÃ¼kseliyor. Sultanahmet gibi bir yerde kiralar Ã§ok yÃ¼ksek. Fiyatlar da bu orantÄ±da olmasÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu.
BEÅžÄ°KTAÅž'TA 23 LÄ°RAâ€¦ MALÄ°YET DÃœÅžSÃœN DÄ°YE HALDEN ALIYORUZ
BeÅŸiktaÅŸ'taki iÅŸletmede Ã§alÄ±ÅŸan Emrah Sotu ise, "Bir lahmacun ortalama 23 lira. Fiyatlar bir hafta iÃ§inde deÄŸiÅŸebiliyor. SÃ¼rekli deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalÄ±yoruz. Et fiyatlarÄ±, un fiyatlarÄ±, eleman fiyatlarÄ±, kiralarÄ±n da Ã§ok etkisi oluyor. Lahmacunun kalitesini fiyatÄ± belirliyor. En ucuz lahmacun verebilecek yerlerden biriydik. Bizde ÅŸu an 23 lira kurtarÄ±yor, daha aÅŸaÄŸÄ±sÄ± kurtarsaydÄ± ondan verirdik. Dana dÃ¶ÅŸ kullanarak yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Domatesi, biberi ve soÄŸanÄ± maliyeti dÃ¼ÅŸsÃ¼n diye halden alÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â
BaÄŸcÄ±lar'daki bir restoranÄ±n iÅŸletmecisi HÃ¼seyin Erdem de, "Ortalama 20 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Ben 15 liraya satÄ±yorum. 15 liraya kurtarmÄ±yor ama elimizdeki mÃ¼ÅŸterileri kaÃ§Ä±rmamak iÃ§in o fiyattan veriyoruz. Fiyat farkÄ± adamÄ±n kirasÄ±ndan, elemanÄ±ndan, giderinden kaynaklanÄ±yor. 50 bin lira kira veren ona gÃ¶re fiyat koyuyor. Daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kira veren, daha az eleman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran adam biraz daha ucuz tutup kurtarÄ±yor. Ben 5 bin lira kira veriyorum. Meydan tarafÄ±nda daha fazla kira veriliyor.
VATANDAÅž TANIDIÄžI YERDEN LAHMACUN TÃœKETÄ°YOR
Bir dÃ¼kkanda lahmacun yiyen BarÄ±ÅŸ Ã‡elik, "Ä°lk Ã¶nce etin kalitesine ve lezzetine bakarÄ±z. BakÄ±nca zaten kendisini belli ediyor. FiyatÄ± ikinci planda, Ã¶nce kaliteli olmalÄ± ve ne yediÄŸimizi bilmeliyiz. 10 liraya lahmacun olmaz. Etin kilosu zaten ne kadar olmuÅŸ. Ä°Ã§inde ne olduÄŸunu bilmiyoruz. BilmediÄŸimiz yerlerden de lahmacun yemeyiz" dedi.
Mustafa DoÄŸan da, "Lahmacunu Ã§ocukluÄŸumdan beri seviyorum. BÃ¶yle temiz ve hijyenik bir yer bulamazsÄ±nÄ±z. Fiyat olarak da uygun. Ã–ncelikle hizmet ve hijyen Ã¶nemli. Fiyat aÃ§Ä±sÄ±ndan da uygun, verdiÄŸim fiyata deÄŸer bir lahmacun. Fiyatlar deÄŸiÅŸik olabilir ama bence tat aynÄ±" diye konuÅŸtu.