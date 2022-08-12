Ä°stanbul'da lahmacun tartÄ±ÅŸmasÄ±! Ä°ÅŸte fiyat farkÄ± nedenleri

Haberin DevamÄ±

TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n sevilen lezzetleri arasÄ±nda yer alan lahmacunda ilÃ§elere gÃ¶re fiyat deÄŸiÅŸimi dikkat Ã§ekti. BaÄŸcÄ±lar'da 15, Sultanahmet'te ise 40 liraya kadar olan fiyatlardaki deÄŸiÅŸimi ucuz satan esnaf 'kira ve eleman gideri' olarak yorumlarken, pahalÄ±ya satanlar ucuz lahmacunda tavuk etinin lohusa ÅŸerbetiyle renklendirilerek kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Aradaki fiyat farkÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olan esnaf Emir Koca, "Hile karÄ±ÅŸtÄ±rmasa 10 liraya, 15 liraya lahmacun satamazlar. Mesela tavuk etini kÄ±yma olarak Ã§ekip, lohusa ÅŸerbetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± et haline getirebilirler. Soya kullanabilirler" derken, ucuza lahmacun satan HÃ¼seyin Erdem de, "Fiyat farkÄ± kiradan, elemanÄ±ndan, giderinden kaynaklanÄ±yor. 50 bin lira kira veren ona gÃ¶re fiyat koyuyor. Ben 5 bin lira kira veriyorum. Bizim aynÄ± satmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olamaz" diye konuÅŸtu.



Fiyat tarifeleriyle ilgili dikkat Ã§eken farkÄ± sorduÄŸumuz Ä°stanbul LokantacÄ±lar Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Sayit KarabaÄŸlÄ± ise, sÄ±nÄ±flandÄ±rma Ã¼zerinden fiyatlandÄ±rma yaptÄ±klarÄ±na, alt sÄ±nÄ±rÄ±n 15 Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±n ise 30 lira olduÄŸuna dikkat Ã§ekti. KarabaÄŸlÄ±, kendilerine baÄŸlÄ± iÅŸletmelerin denetiminin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini, farklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun kira giderlerinden olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Haberin DevamÄ±

"TAVUK ETÄ°NÄ° LOHUSA ÅžERBETÄ°YLE KIRMIZI ET HALÄ°NE GETÄ°REBÄ°LÄ°YORLAR"

AvcÄ±lar'daki bir iÅŸletmede 25 yÄ±llÄ±k esnaf olan Emir Koca, "Lahmacunun bugÃ¼nkÃ¼ fiyatÄ± 25 lira oldu. Maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±nda yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ olduÄŸu iÃ§in 11-12 liralÄ±k fiyatlar bugÃ¼n 25 liraya mal oluyor. 10-15 liraya lahmacunun olmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼natÄ± yok. Maliyetlerin olduÄŸu yerde bizim bile kar marjlarÄ±mÄ±z eskisi gibi deÄŸil. Biz birinci sÄ±nÄ±f malzeme kullanÄ±yoruz.

Haberin DevamÄ±

BaklavalÄ±k, bÃ¶reklik un ile lahmacun yapÄ±yoruz. BalÄ±kesir'den bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlar kullanÄ±yoruz. Hile karÄ±ÅŸtÄ±rmasa 10 liraya, 15 liraya lahmacun satamazlar. Mesela tavuk etini kÄ±yma olarak Ã§ekip, lohusa ÅŸerbetiyle kÄ±rmÄ±zÄ± et haline getirebilirler. Soya kullanabilirler. Bu ÅŸekilde 12-13 liraya satÄ±ÅŸ yapabilirler. BakanlÄ±klarÄ±n, ilgili kurumlarÄ±n gerekli Ã¶nlemleri almasÄ± gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±.

Esenyurt'ta 20 yÄ±ldÄ±r esnaf olan Nesim Korkusuz da, "FiyatÄ± 30 ile baÅŸlÄ±yor. BazÄ± yerlerde deÄŸiÅŸiyor. 35'e de satan var, 15'e de satan var. Burada 20 liraya satÄ±lÄ±yor. Åžu anda kurtarmÄ±yor ama satÄ±lÄ±yor. En fazla 3-5 kazanÄ±lÄ±yor. Maliyet Ã§ok ÅŸu anda. Ucuza satanlar malzemeyi yerinden alÄ±yor olabilir. Åžu anda maliyet Ã§ok fazla. DÃ¼kkan Ã§ok satarsa bu ÅŸekilde karÅŸÄ±lar" dedi.

SULTANAHMET'TE 40 LÄ°RAâ€¦ TAVUK TAÅžLIÄžI KULLANANLAR VAR

Fatih Sultanahmet'te 30 yÄ±ldÄ±r esnaf olan ReÅŸat Ã‡elik de, "Ortalama iyi bir lahmacun 40 lira ve Ã¼zeri olabiliyor. Merdiven altÄ± dediÄŸimiz kÄ±sÄ±mlarda et yerine baÅŸka ÅŸeyler kullanÄ±larak daha ucuza mal edip, Ã¶yle satÄ±yorlar. Normal ortalama bir lahmacun 30-40 lira arasÄ±nda olmasÄ± lazÄ±m. Et yerine tavuk taÅŸlÄ±ÄŸÄ± dediÄŸimiz kÄ±smÄ± kullanÄ±yorlar. BÃ¶brek yaÄŸÄ± dediÄŸimiz yaÄŸlardan kullanÄ±yorlar. Ä°yi bir lahmacunu fiyatÄ± belirliyor. Yerine gÃ¶re fiyatlar yÃ¼kseliyor. Sultanahmet gibi bir yerde kiralar Ã§ok yÃ¼ksek. Fiyatlar da bu orantÄ±da olmasÄ± lazÄ±m" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

BEÅžÄ°KTAÅž'TA 23 LÄ°RAâ€¦ MALÄ°YET DÃœÅžSÃœN DÄ°YE HALDEN ALIYORUZ

BeÅŸiktaÅŸ'taki iÅŸletmede Ã§alÄ±ÅŸan Emrah Sotu ise, "Bir lahmacun ortalama 23 lira. Fiyatlar bir hafta iÃ§inde deÄŸiÅŸebiliyor. SÃ¼rekli deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalÄ±yoruz. Et fiyatlarÄ±, un fiyatlarÄ±, eleman fiyatlarÄ±, kiralarÄ±n da Ã§ok etkisi oluyor. Lahmacunun kalitesini fiyatÄ± belirliyor. En ucuz lahmacun verebilecek yerlerden biriydik. Bizde ÅŸu an 23 lira kurtarÄ±yor, daha aÅŸaÄŸÄ±sÄ± kurtarsaydÄ± ondan verirdik. Dana dÃ¶ÅŸ kullanarak yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Domatesi, biberi ve soÄŸanÄ± maliyeti dÃ¼ÅŸsÃ¼n diye halden alÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

BaÄŸcÄ±lar'daki bir restoranÄ±n iÅŸletmecisi HÃ¼seyin Erdem de, "Ortalama 20 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Ben 15 liraya satÄ±yorum. 15 liraya kurtarmÄ±yor ama elimizdeki mÃ¼ÅŸterileri kaÃ§Ä±rmamak iÃ§in o fiyattan veriyoruz. Fiyat farkÄ± adamÄ±n kirasÄ±ndan, elemanÄ±ndan, giderinden kaynaklanÄ±yor. 50 bin lira kira veren ona gÃ¶re fiyat koyuyor. Daha dÃ¼ÅŸÃ¼k kira veren, daha az eleman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran adam biraz daha ucuz tutup kurtarÄ±yor. Ben 5 bin lira kira veriyorum. Meydan tarafÄ±nda daha fazla kira veriliyor.

Haberin DevamÄ±

Bizim aynÄ± satmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olamaz. Malzemenin temiz ve hijyenik olmasÄ±na dikkat ediyorum. Ortalama bir lahmacuna giden malzeme her yerde aynÄ±. Sadece sÄ±rf etten lahmacunun tadÄ± olmaz, yaÄŸlÄ± olmasÄ± lazÄ±m. Kuzu boÅŸluÄŸu, dana dÃ¶ÅŸ veriyoruz. Her yerde olan lahmacun bu. Bendeki de bu. OrtakÃ¶y'de yapan da aynÄ± malzemeyi kullanÄ±yor. 100 lira, 200 lira lahmacuna veren de var. O da onlarÄ±n vicdanÄ±na kalmÄ±ÅŸ" diye konuÅŸtu.

VATANDAÅž TANIDIÄžI YERDEN LAHMACUN TÃœKETÄ°YOR

Bir dÃ¼kkanda lahmacun yiyen BarÄ±ÅŸ Ã‡elik, "Ä°lk Ã¶nce etin kalitesine ve lezzetine bakarÄ±z. BakÄ±nca zaten kendisini belli ediyor. FiyatÄ± ikinci planda, Ã¶nce kaliteli olmalÄ± ve ne yediÄŸimizi bilmeliyiz. 10 liraya lahmacun olmaz. Etin kilosu zaten ne kadar olmuÅŸ. Ä°Ã§inde ne olduÄŸunu bilmiyoruz. BilmediÄŸimiz yerlerden de lahmacun yemeyiz" dedi.

Mustafa DoÄŸan da, "Lahmacunu Ã§ocukluÄŸumdan beri seviyorum. BÃ¶yle temiz ve hijyenik bir yer bulamazsÄ±nÄ±z. Fiyat olarak da uygun. Ã–ncelikle hizmet ve hijyen Ã¶nemli. Fiyat aÃ§Ä±sÄ±ndan da uygun, verdiÄŸim fiyata deÄŸer bir lahmacun. Fiyatlar deÄŸiÅŸik olabilir ama bence tat aynÄ±" diye konuÅŸtu.