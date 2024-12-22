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İstanbul'da kuvvetli yağış etkili oluyor: İş yerlerini su bastı

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#Sağanak#İstanbul#Yağmur
İstanbulda kuvvetli yağış etkili oluyor: İş yerlerini su bastı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 06:12

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ilçelerde iş yerlerini su bastı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışın etkili olduğu Beşiktaş ve Beyoğlu’nda, çok sayıda iş yerini su bastı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndaki yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, araçlarını kullanırken zor anlar yaşadı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda sağanak yağışla birlikte iki deponun bodrum katını su bastı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, binaların bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

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#Sağanak#İstanbul#Yağmur

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