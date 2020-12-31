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Cengiz ÇOBAN - Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - İsa ALMAÇAYIR / DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

İstanbul'da 'Kurt Kapanı' denetimi

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İstanbul'da 'Kurt Kapanı' denetimi
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İstanbul'da çeşitli kontrol noktalarında "Kurt Kapanı" denetimi yapıldı. İstanbul ‘un çeşitli noktalarında asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

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  • İstanbulda Kurt Kapanı denetimi
  • İstanbulda Kurt Kapanı denetimi
  • İstanbulda Kurt Kapanı denetimi
  • İstanbulda Kurt Kapanı denetimi
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Denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personeli katıldı. Denetim yapılan noktalardan birisi de Kadıköy Kuşdili Caddesi oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler durdurdukları araçları tek tek aradı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Aspar" araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetim yapılan Fatih Millet Caddesi'nde de durdurulan araçlar arandı, şüpheli kişilerin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği “Bozo“ araçlarda arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

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