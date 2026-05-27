İstanbul'da kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.