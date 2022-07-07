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İstanbul'da Kurban Bayramı tedbirleri

#Istanbul#Kurban Bayramı#Tedbir
İstanbulda Kurban Bayramı tedbirleri

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nda kentte alınacak tedbirleri açıkladı. Tedbirler kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'ndan 6 bin 795 personel ve 743 timin, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 21 bin 902 personel, 5 bin 501 ekip ve 1 helikopterin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 27 unsur ve 208 personelin görev yapacağı belirtildi.

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İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nda kentte alınacak tedbirleri açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bayram süresince;

-İçişleri Bakanlığımızın trafik kazaları ve bu kazalara bağlı can kayıplarının önlenmesine ilişkin genelgeleri doğrultusunda, şehir içi ve şehirlerarası yollarda yoğun trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri icra edilecektir.

-Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, otogar ve toplu taşıma istasyonları ile eğlenme ve dinlenme yerlerinde güvenlik birimlerimizce gerekli emniyet tedbirleri en üst düzeyde alınacaktır.

-İl Sağlık Müdürlüğümüzce, ilimizdeki sağlık kurumlarında gerekli tedbirler alınacaktır.

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-Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde ifa edebilmeleri için alınan önlemler titizlikle uygulanacak, kurban satış-kesim yerlerinde kontrol ve denetimler yoğunlaştırılacaktır.

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-Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı gerekli hazırlıklar yapılacaktır.

-Bayram süresince ilimizin huzur ve güvenliği için: İl Jandarma Komutanlığımız 6.795 personel ve 743 tim;

İl Emniyet Müdürlüğümüz 21.902 personel, 5.501 ekip ve 1 helikopter; Sahil Güvenlik Komutanlığımız 27 unsur ve 208 personel ile görev yapacaktır.

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-Trafik, belediye zabıta, gıda ve vergi denetim ekiplerimiz, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde sürdürecektir.

-Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

-Vatandaşlarımız, acil durumlarda aşağıdaki telefon numaraları vasıtasıyla gerekli yardım hizmetlerine ulaşabilecektir. 112 Acil Çağrı Merkezi (Sağlık, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik, İtfaiye, AFAD, Orman) 153 İBB Beyaz Masa 174 Gıda Hattı 185 Su Arıza 186 Elektrik Arıza 187 Doğalgaz Arıza" denildi.

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