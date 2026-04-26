İstanbul’da kura çekim törenine katılan Erdoğan: Yegane çözüm kentsel dönüşüm

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Ev Sahibi Türkiye, İstanbul 100 Bin Konut Kura Çekim Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “500 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun hak sahiplerimiz başta olmak üzere İstanbul’umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti olarak 23.5 yıldır şehirlerimizi abat etmenin, milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayretindeyiz. Bilhassa şehirlerimizin altyapısını iyileştirmenin, depreme daha dirençli hale getirmenin samimi çabası içindeyiz.





TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Bu konutlarla 6 milyondan fazla vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yolları ve diğer sosyal donatılarıyla modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Bugüne kadar İstanbul’da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık. İstanbul’da 232 bin 533 bağımsız bölümün inşaa süreci, 125 binin proje süreci kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında devam ediyor. 81 ilimizde toplam 264 bin bağımsız bölümünün yapımı da yine kentsel dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde sürüyor.





İstanbul’un dönüşüm sürecini daha da hızlandırmak için ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 316 bin bağımsız bölümü Yarısı Bizden kampanyasına dahil ettik. 83 bin bağımsız bölümde dönüşüm tamamlandı, 233 bin bağımsız bölümün proje ve inşaatı devam ediyor. İstanbul’un güvenliği için yegâne çözüm kentsel dönüşümdür. Vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum. Gelin bu kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin.”





111. YILDÖNÜMÜ MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 111. yıldönümünde NSosyal hesabından paylaşım yaptı: “Çanakkale Kara Savaşları’nın 111’inci yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.”

TAKSİTLER 7-11 BİN TL ARASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutların ödeme planıyla ilgili de bilgi verdi: “Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira-11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atacak, evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunlara ilaveten kiralık sosyal konut uygulamamızı Türkiye’de ilk kez İstanbul’da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız.”

CHP’YE ‘MEHTER’ TEPKİSİ

“Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarına çözüm üretmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın, zenginliklerine zenginlik katmanın peşindeler. Bizim gündemimizde İstanbul’la birlikte tüm şehirlerimiz için taş üstüne taş koymak var. Onların gündeminde para kuleleri var. İçi Euro dolu baklava kutuları var. Milletin sadece gündeminden değil, aynı zamanda tarihinden de kopuklar. Kahraman ecdadımızın asırlardır cenk meydanlarını coşturduğu mehter marşımızı protesto edecek kadar tarih şuurundan yoksun durumdalar. Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar, çocuk bayramında çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek, padişahlık diyerek Mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil. Mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısındaki gibi ‘nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça’.”

BAKAN KURUM: DAR GELİRLİMİZ NEFES ALACAK

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi diyoruz çünkü gelişmiş ülkelerin sokaklarından evsizler taşarken, dünya devleri sosyal devlet anlayışında havlu atarken, 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil bu çağın kararan vicdanına bir meydan okumadır. Ne mutlu bize ki Türkiye bugün dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını üreten ülkeler arasında bir numaradır. İstanbul’da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz. Bundan sonra da Allah’ın izni, Cumhurbaşkanımızın iradesi, milletimizin güveniyle biz çalışacağız, devletimiz çalışacak, dar gelirlimiz nefes alacak, milletimiz kazanacak” ifadelerini kullandı.