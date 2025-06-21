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İstanbul’da kritik zirve bugün

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#İstanbul Zirvesi#İslam İşbirliği Teşkilatı#İran-İsrail Gerilimi
İstanbul’da kritik zirve bugün
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:00

İSRAİL ile İran arasındaki savaş devam ederken İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi ülkeler bugün İstanbul’da bir araya geliyor.

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İran Dışişleri Bakanı Arakci’nın da katılacağı zirve öncesinde Arap Ligi Olağanüstü Bakanlar Konseyi de yine İstanbul’da toplanacak. Toplantının özel gündem maddesi İsrail’in İran’a yönelik saldırıları olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51’inci oturumunun ana teması “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” olacak. 40’tan fazla ülkenin Dışişleri Bakanı kritik zamanlamayla yapılan bu toplantı için İstanbul’da olacak. Toplantıda İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1000 civarında katılımcının bulunması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre bu rekor düzeyde bir katılım.

ERDOĞAN DA KATILIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantının açılışını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yapacak. Toplantıya İran Dışişleri Bakanı Arakci’nin yanı sıra Azerbaycan, Bangladeş, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Irak, Katar, Kazakistan, Özbekistan, Mısır, Libya, Pakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeler dışişleri bakanı düzeyinde katılıyor.  

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#İstanbul Zirvesi#İslam İşbirliği Teşkilatı#İran-İsrail Gerilimi

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