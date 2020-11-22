İstanbul'da KPSS telaşı! Sınava giremediler...

Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) bugün 81 ilde gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verilecek. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde de sınava girecek adaylar aileleriyle birlikte kampüs girişine geldi. Sınav evraklarını gösteren adaylar buradan sınava girecekleri fakültelere doğru gitti. Bazı adaylar sınava erken gelirken bazı adaylar geç kaldığı için sınav binalarına alınmadı. Sınava, kimlik belgesi yerine ile sürücü belgeleriyle gelen iki adayı polis ekipleri araçlarına alarak evlerine götürdü. Ancak saatin 10.00’ı geçmesinden dolayı adaylar sınava girecekleri binalara alınmadı.

EHLİYETLE SINAVA GELDİĞİ İÇİN BİNAYA ALINMADI

Kızını sınava getiren Özlem Akbaş, “Yakın yerde oturuyoruz. Otobüsle rahatlıkla geldik. Kızım biraz tezcanlı ‘Anne geç kaldık’ diye. Allah’a şükür geç kalmadık.” İfadelerini kullandı.

Nuray Ertek ise, “Çocuğum ehliyeti ile geldiği için sınava kabul etmediler. Polis her zamanki gibi yardımımıza yetişti. Onu kaymakamlığa götürüp yetiştirecek inşallah.” şeklinde konuştu.

Sınava ehliyetle geldiği için alınmadığını belirten Renas Şen, “Sınava almadılar. Her sene sınava ehliyetle giriyorum. Üzerinde T. C. Kimlik numaram ve resmim var. Ama yaptıkları muamele bu. Bir sene boyunca çalışıyorsun sırf şundan dolayı almıyorlar. Ben bunu bakkaldan almıyorum, bunu esnaf satmıyor. Polis yardımcı oldu Allah razı olsun. Evimize kadar götürdü, bulamadık. Geri getirdi. Saat 10.00’dan sonra kapattılar. Giremeyenler var. Kapıda ağlayanlar oldu. Çocuğun birisi vaktinde geldi. Kol saatinden dolayı giremedi. Çıktı tekrar geldi, kapıyı kapatmışlar. ÖSYM yetkilileri hiçbir şekilde almadılar.” dedi.



EHLİYET İLE GELEN ADAYLAR GİREMEDİ

Avcılar’daki Sabancı 50’nci Yıl Anadolu Lisesi’ne zamanında gelerek binaya giren 2 aday salondaki kimlik kontrolleri sırasında içeriye nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesi ile geldi. Yanlarında başka kimlik bulunmayan adaylar sınava giremedi. Genç bir aday uyarıya rağmen binaya üzerinde takı ve saati ile girerken görevlilerin uyarısı üzerine binadan çıkarıldı. Aday, kapının önünde bekleyen annesine takılarını verdi.

5 ADAY GEÇ KALDI

Hemen bitişikteki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’nun kapıları da saat 10.00’da kapatıldı. Ancak, saat 10.05’te gelen iki aday ile daha sonra gelen 3 aday okulun dış kapısından içeri giremedi. Görevlilere sınava giriş kağıdında sınavın başlangıç saatinin 10.15 olduğunu, bu saatten önce geldiklerini belirterek içeri alınmalarını söyleyen adaylar binaya giriş saatinin çok küçük yazıldığını bu nedenle gözlerine çarpmadığını savundu. Sınava alınmayan bir aday ise gece vardiyasından çıkıp geldiği için saat 10.00’dan önce buraya ulaşamadığını söyledi.





