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AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 19:59 | Son Güncelleme:

İstanbul'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi

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İstanbul'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda minibüslerde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı.

Bu kapsamda ekipler, Esenyurt ve Avcılar'da minibüslerde denetim gerçekleştirdi.

İlçelerde minibüsleri durduran ekipler, şoförleri ve yolcuları denetleyerek, minibüslerin ayakta yolcu alıp almadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafeye uyup uymadığını kontrol etti.

Kovid-19 tedbirlerine uymayıp fazla yolcu bulunduran minibüslere cezai işlem uygulandı.

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