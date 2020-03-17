İstanbul'da koronavirüse mega önlem

YOLCU SAYISI YÜZDE 48 AZALDI

Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilmesi, uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi gibi önlemler ve halkın tedirginlik yaşaması, İstanbul’da trafik yoğunluğunu düşürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinin paylaştığı bilgiye göre, pazar günü toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı, bir önceki pazar gününe göre yüzde 48 düştü. 8 Mart pazar günü toplu ulaşım 4 milyon 822 bin 661 kez kullanıldı. 15 Mart pazar günü ise toplu ulaşım sistemi 2 milyon 522 bin 565 kez kullanıldı. 1 Mart pazar günü ise toplu ulaşım 4 milyon 592 bin 608 kez kullanılmıştı.

HAVALİMANINDA KIRMIZI BANT

Tedbirlerden biri olan ‘kırmızı bant’ uygulaması dün İstanbul Havalimanı’nda başladı. Uzmanların ‘sosyal mesafe’ önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti. Yolcuların pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

DEZENFEKTE EDİLDİLER

Kentteki ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi hijyen ekipleri, Galata’da bulunan Neve Şalom Sinagogu’nu da dezenfekte etti. Sinagog bünyesine bulunan ve koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle ziyarete kapalı olan 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi de dezenfekte edildi.

Kent genelinde dezenfeksiyon işlemleri arttırıldı. Saraylar haftada bir dezenfekte edilmeye başlandı. Beylerbeyi Sarayı da bu kapsamda dezenfekte edildi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, “Son bir haftada Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında ziyaretçi sayısında düşüş olmadı” dedi.