İstanbul'da koronavirüs denetimlerinde 135 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri dün sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy, Güngören ve Sultanbeyli'nde çok sayıda iş yerini denetledi. Tedbirlere uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan 5 ilçede toplamda 279 iş yeri ve bir pazar alanı denetlendi.



Esenyurt'ta denetlenen 255 kişiden 32 kişiye 60 bin 150 lira, Bayrampaşa'da 94 kişiden 7 kişiye 13 bin 140 lira, Çekmeköy'de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında kontrol edilen kişilerden 12 kişiye toplam 26 bin 760 lira para cezası kesildi. Sultanbeyli'nde 62 iş yeri ve bin 48 kişi kontrol edildi, 9 bin 900 lira para cezası kesildi. Güngören ilçesinde de 83 iş yeri kontrol edilerek 19 kişiye 21 bin 600 lira para cezası uygulandı.