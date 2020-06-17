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AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

İstanbul'da koronavirüs denetimleri devam ediyor

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İstanbul'da koronavirüs denetimleri devam ediyor
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İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimlere devam ediyor. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu. 

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni normal denetimleri kapsamında 39 ilçemizde dün gece emniyet ve jandarma ekiplerimiz, konaklama tesisleri, restoran, lokanta, kafe vb. işletmelerde denetim gerçekleştirdi. 4 bin 168 iş yeri, 149 konaklama tesisi denetlendi, 43 cezai işlem uygulandı." 

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