İstanbul'da korona önlemleri: Müzeler, tiyatrolar kapandı

Son günlerde koronavirüs vakalarının artması üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri çerçevesinde önlem alındı. Yarından itibaren uygulanacak tedbirler kapsamında, yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ertelendi. İBB’ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR A.Ş.’nin işlettiği İBB spor tesislerinin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak icra edilecek. İBB’den yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının hem toplumda hem de belediye çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla da dönüşümlü çalışma yöntemine geçildiği belirtilip, şöyle denildi:

2 BİN İBB ÇALIŞANI POZİTİF

“COVID-19 salgını, küresel çapta ikinci dalga halinde hızla yayılmaya devam etmektedir. Maalesef salgın ülkemizde de hızlı bir yayılma eğilimine girmiş hatta bilim insanlarının ifadesine göre, nisan-mart dönemindeki etkisinin de üzerine çıkmıştır. Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul’dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul’da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2 bin personelimizin COVID-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır.”