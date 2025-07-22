×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da korkutan yangın! Polis hortumla, vatandaş damacanayla su döktü... İşte o anlar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yangın#Hortum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 10:20

Kağıthane'de ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polisler hortumla, çevredekiler ise damacana ve bahçe hortumuyla yangına müdahale etti. Yangının çıkış anları cep telefonu kamerasına yansırken, verdiği hasar söndürülmesinin ardından ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Yangın, saat 15.45 sıralarında Çağlayan'da bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Kaymakamlık binasının arkasındaki alanda bulunan otlar alev aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ağaçlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

İstanbulda korkutan yangın Polis hortumla, vatandaş damacanayla su döktü... İşte o anlar

POLİS İTFAİYE HORTUMUYLA MÜDAHALE ETTİ

Ancak yangının daha da büyüyerek sıçraması üzerine bölgede yaşayanlar damacanalarla müdahale ederek ekiplere destek verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de, itfaiyenin yangın söndürme hortumlarını alarak alevlere müdahale etti. Çevredeki binalarda yaşayanlar da evlerinden hortum uzatarak destek verdi.

İstanbulda korkutan yangın Polis hortumla, vatandaş damacanayla su döktü... İşte o anlar

ÇEVREDEKİLER DAMACANAYLA SU TAŞIDI

Haberin Devamı

Yangını söndürme mücadelesi kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında bir kişi elinden yaralandı. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından ardından soğutma çalışması başlattı.

İstanbulda korkutan yangın Polis hortumla, vatandaş damacanayla su döktü... İşte o anlar

Yangının verdiği söndürülmesinin ardından ortaya çıktı. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Yangın#Hortum

BAKMADAN GEÇME!