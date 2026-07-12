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İstanbul’da korkutan yangın! Çatıda çıkan yangın 2 daireye sıçradı

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#Avcılar#Çatı#Yangın
İstanbul’da korkutan yangın Çatıda çıkan yangın 2 daireye sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 14:02

Avcılar’da 5 katlı binanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın bitişikte bulunan 2 daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda yapılan onarım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek 2 daireye sıçradı.

İstanbul’da korkutan yangın Çatıda çıkan yangın 2 daireye sıçradı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu.

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İstanbul’da korkutan yangın Çatıda çıkan yangın 2 daireye sıçradı

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Avcılar#Çatı#Yangın

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