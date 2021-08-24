MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da korkutan yangın! Ambalaj imalathanesi yanıyor...
GeriGündem İstanbul'da korkutan yangın! Ambalaj imalathanesi yanıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ozan URAL Buğra AKAY / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2021 - 06:46 | Son Güncelleme:

İstanbul'da korkutan yangın! Ambalaj imalathanesi yanıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da korkutan yangın! Ambalaj imalathanesi yanıyor...

Kağıthane, Seyrantepe'de 6 katlı plastik ambalaj imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kağıthane, Seyrantepe'de 6 katlı plastik ambalaj imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi