Ozan URAL Buğra AKAY / İstanbul (DHA)
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İstanbul'da korkutan yangın! Ambalaj imalathanesi yanıyor...
Kağıthane, Seyrantepe'de 6 katlı plastik ambalaj imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kağıthane, Seyrantepe'de 6 katlı plastik ambalaj imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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