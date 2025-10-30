×
İstanbul'da korkutan yangın… 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 23:40

Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

 Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Merdiven boşluğunda oluşan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 15 bina sakini, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini iddia eden bina sakinleri arbedeye neden oldu. Polis ekipleri, olaya müdahale ederek sokakta güvenlik önlemi aldı.

 

