İstanbul’da korkutan görüntü! 10 yıldır böylesi görülmedi

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Doluluk oranı yüzde 28.86 olan Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri’nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 22.66 seviyesine kadar indi. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 08 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 28.66 olarak kayda geçti.

Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan drone kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Suların çekilmesi ile birlikte Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan Mağlova Kemeri’nin de ayakları iyice görünmeye başladı. Öte yandan uzmanların daha önce yaptıkları açıklamada İstanbul’un 2 aylık suyunun kaldığı uyarısında bulunmuştu.