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İstanbul'da korkutan çatı yangını

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Yangın
İstanbulda korkutan çatı yangını
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 19:08

Kağırhane'de 5 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, saat 17.15 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Sultan Selim Mahallesi Buyruk Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında çıktı.

İstanbulda korkutan çatı yangını

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen Yangın, büyüyerek tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri kısa sürede dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatarak kısa sürede yangını söndürdü.

Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. 

İstanbulda korkutan çatı yangını

 

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#İstanbul#Kağıthane#Yangın

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