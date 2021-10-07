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İstanbul'da korkunç olay! Yatağında uyurken dehşeti yaşadı: Yüzüne kimyasal madde döktü

#Saldırı#Kimyasal Madde#Yasemin Uzunçelebi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelen Mehmet Yıldız, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Polis, şüpheli Mehmet Yıldız yakalamak için çalışma başlatırken, genç kadın bir gözünü kaybetti.

Uyurken dehşeti yaşadı: Saldırgan yüzüne kimyasal madde döktüUyurken dehşeti yaşadı: Saldırgan yüzüne kimyasal madde döktü
Uyurken dehşeti yaşadı: Saldırgan yüzüne kimyasal madde döktü

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Olay, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Uzunçelebi evinde uyurken, bir süreden bu yana arkadaşlık ettiği Mehmet Yıldız evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi.

İstanbulda korkunç olay Yatağında uyurken dehşeti yaşadı: Yüzüne kimyasal madde döktü

KENT DEĞİŞTİRMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORMUŞ

Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı. Polis, şüpheli Mehmet Yıldız yakalamak için çalışma başlatırken, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

"KADINA BÜYÜK ZARAR VERMİŞLER"

Bölgede iş yeri bulunan Mahir Bovabi, "Gece geç saatte olay olduğunu duydum. Bir kadına büyük zarar vermişler. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi" dedi. Uzunçelebi'nin kimyasal saldırıdan dolayı bir gözünü kaybettiği belirtildi. 

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#Saldırı#Kimyasal Madde#Yasemin Uzunçelebi