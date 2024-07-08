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İstanbul'da korkunç olay! Seyir halindeki kamyonun önüne atladı

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#İstanbul#Kartal#Kartal Haberleri
İstanbulda korkunç olay Seyir halindeki kamyonun önüne atladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 11:17

Kartal'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın seyir halindeki hafriyat kamyonunun önüne atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Olay saat 09.30 sıralarında Kartal Samandıra Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi Özlem Okur (40), önce bariyerlerden geçti ardından da otoyola atladı.

İstanbulda korkunç olay Seyir halindeki kamyonun önüne atladı

Bu sırada seyir halinde olan Fatih B. yönetimindeki İBB'ye ait hafriyat kamyonu Okur'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alır almaz olay yerine gelen kadının eşi sinir krizi geçirdi.

İstanbulda korkunç olay Seyir halindeki kamyonun önüne atladı

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Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbulda korkunç olay Seyir halindeki kamyonun önüne atladı

 

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#İstanbul#Kartal#Kartal Haberleri

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