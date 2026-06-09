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İstanbul'da korkunç olay: Raylara düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaza#Tramvay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 16:32

Fatih Laleli- İstanbul Üniversitesi Durağı'nda Muhammed M.M. (6)'nin raylara düşüp tramvayın altında kaldığı anlarda çevredekilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda dengesini kaybeden yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Bu sırada gelen tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbulda korkunç olay: Raylara düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ÇEVREDEKİLER KORKU İÇİNDE KALDI

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Muhammed M.M.'nin raylara düştükten sonra tramvayın altında kaldığı anlara şahit olanların yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbulda korkunç olay: Raylara düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

O ANLAR KAMERADA

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Görüntülerde kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik anlar yer aldı. 

İstanbulda korkunç olay: Raylara düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

 

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#İstanbul#Kaza#Tramvay

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