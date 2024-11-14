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İstanbul'da kahreden olay! Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti... 19 yaşındaki genç gözaltına alındı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 13:34

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı hemşire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 19 yaşındaki sürücü E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A

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Kaza, dün 17.00 sıralarında Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen Şengül Ayyıldız'a (55) çarptı.

İstanbulda kahreden olay Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti... 19 yaşındaki genç gözaltına alındı

Kazada yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ayyıldız, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbulda kahreden olay Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti... 19 yaşındaki genç gözaltına alındı

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderilecek.

İstanbulda kahreden olay Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti... 19 yaşındaki genç gözaltına alındı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi. 

İstanbulda kahreden olay Şengül hemşire kaldırımda yürürken hayatını kaybetti... 19 yaşındaki genç gözaltına alındı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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