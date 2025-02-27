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İstanbul'da korkunç olay: Minibüsün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:48

Esenyurt'ta servis minibüsün çarparak altına aldığı çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Servis şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, dün öğrencisini aldıktan sonra hareket eden 34 BOD 517 plakalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı.

Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda korkunç olay: Minibüsün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis şoförü İhsan Vural ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbulda korkunç olay: Minibüsün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

Kaza yerinde gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbulda korkunç olay: Minibüsün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

Görüntülerde, sokağa girerek bir binanın önünde bekleyen servis aracının sonrasında hareket etmesi, sürücünün sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek çarpması yer alıyor.

İstanbulda korkunç olay: Minibüsün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

Görüntülerde, çocuk aracın altında kalırken sokaktaki bir kişinin minibüsün camına vurarak şoförü uyarması da bulunuyor.

İstanbulda korkunç olay: Minibüsün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza

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