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İstanbul’da korkunç olay! Eski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı!

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#İstanbul#Cinayet#Eski Eş
İstanbul’da korkunç olay Eski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 09:50

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Emir T. İsimli şahıs eski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden adam ağır yaralanırken şüpheli şahıs yakalandıktan sonra tutuklandı.

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Beyoğlu’nda Emir T. (32), eski eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Sezer H.’ye (32) binanın kapı girişinde silahla ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sezer H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezer H.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Emir T. ise Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından üzerindeki silahla yakalandı. Şüphelinin ifadesinde, saldırıyı eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi olduğu için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Emir T. tutuklandı.

İstanbul’da korkunç olay Eski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

6 KURŞUN İSABET ETTİ

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Olay, 19 Haziran Cuma günü saat 13.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emir T., Sezer H.’nin bulunduğu binanın kapı girişine geldi. Burada Sezer H.’ye silahla ateş eden Emir T., olayın ardından kaçarken, Beyoğlu Asayiş Büro tarafından üzerindeki silahla yakalandı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Sezer H., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul’da korkunç olay Eski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

“ESKİ EŞİMLE GÖNÜL İLİŞKİSİ VARDI”

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Sezer H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Emir T.’nin 4, ağır yaralanan Sezer H.’nin ise poliste daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da korkunç olay Eski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

TUTUKLANDI

Emir T.’nin polis verdiği ilk ifadede, eski eşiyle Sezer H. arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Emir T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da korkunç olay Eski eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı
 

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#İstanbul#Cinayet#Eski Eş

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