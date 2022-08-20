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İstanbul'da korkunç olay: Engelliyi aracıyla ezip kaçtı! O anlar kamerada

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#Kaza#Otomobil#Engelli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 10:18

İstanbul Kağıthane'de hızla geri manevra yapan otomobil akülü aracıyla ilerleyen engelliyi ezdi. Ağır yaralanan engelli Sebahattin İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı.

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Kaza, Sultan Selim Mahallesi'nde perşembe saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü tekerlekli sandalyesiyle sokaktan ilerleyen 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye hızla geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil arasında kalan Sebahattin İnce yaralandı. Sürücüsü önce aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

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Kazayı gören vatandaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbulda korkunç olay: Engelliyi aracıyla ezip kaçtı O anlar kamerada

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

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Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsü , akülü engelli aracına çarpıyor. İki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin ince yaralanıyor. Kaz yaptığını fark edip aracından inen sürücü kazaya baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Kaza#Otomobil#Engelli

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