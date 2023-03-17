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İstanbul'da korkunç olay! Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti

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#Mikser#İstanbul#Gaziosmanpaşa
İstanbulda korkunç olay Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 17:06

Gaziosmanpaşa'da 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Esen (29) beton mikserinin altında kaldı. Kazada Güler Esen hayatını kaybederken çocuklar yara almadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kaza, saat 14.00'te Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Biri 8, diğeri 6 yaşındaki 2 çocuğunu okuldan almaya giden Güler Esen, dönüş yolunda Cebeci Caddesi'nde karşıya geçmeye çalıştı. Çocuklarının elini tutarak yolun karşısına geçen Esen, kızlarıyla beraber 34 NG 9305 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

İstanbulda korkunç olay Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti

Kazada çocuklar tekerleğin altında kalmadığı için yara almadan kurtuldu ancak mikser anne Güler Esen'in üzerinden geçti. Çevredekiler kazadan sonra ayağa kalkan çocukları olay yerinden uzaklaştırdı. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güler Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbulda korkunç olay Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti

 'KADIN TEKERİN ALTINA GELİYOR, ÇOCUKLAR GELMİYOR'

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ahmet Çalcı, "Çocuğunu okuldan alıp geliyor. Karşıya geçmek isterken kaza oluyor. İki tane çocuğu yanında varmış. Çocuklar babaannedeymiş onlarda her hangi bir sıkıntı yok.

İstanbulda korkunç olay Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti

Burası dört yol ağzı sürekli kazalar oluyor. Kadın tekerin altına geliyor, çocuklar gelmiyor" dedi.

İstanbulda korkunç olay Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti

'BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA DA OLAY YERİNE GELDİ'

Kazanın ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'da olay yerine geldi. Usta kazayla ilgili, "Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış.

İstanbulda korkunç olay Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti

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Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor" dedi. Usta, kazayla ilgili bilgi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

İstanbulda korkunç olay Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti

Öte yandan Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuklarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadının çocuklarıyla birlikte beton mikserinin altında kaldığı, kazadan sonra çocukların ayağa kalktığı, kazayı görenlerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

İstanbulda korkunç olay Çocuklarıyla mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti

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#Mikser#İstanbul#Gaziosmanpaşa

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