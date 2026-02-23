×
İstanbul'da korkunç olay! Çinli iş insanının cesedi elleri ve ayakları bağlı toprağa gömülü bulundu

İstanbul’da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang'ın (38) cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy’de toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ı gasbetmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi. 10 şüpheli Çin'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çin vatandaşı Yong Wang’ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde bir tarlada görüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang’ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.

İstanbulda korkunç olay Çinli iş insanının cesedi elleri ve ayakları bağlı toprağa gömülü bulundu

GASBETMEK İSTEYENLER ÖLDÜRDÜ

Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

10 ŞÜPHELİ ÇİN'DE YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi.

İstanbulda korkunç olay Çinli iş insanının cesedi elleri ve ayakları bağlı toprağa gömülü bulundu

