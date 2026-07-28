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İstanbul’da korkunç olay! Beyoğlu’nda sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

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#İstanbul#Beyoğlu#Ertan Tunca
İstanbul’da korkunç olay Beyoğlu’nda sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:01

İstanbul, Beyoğlu’nda belediye temizlik işçisi Özay Aydın, sokakta temizlik yaptığı sırada kaldırım ile bina arasında hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede yüksekten düşme sonucu boynunun kırıldığı belirlenen 57 yaşındaki Ertan Tunca'nın, olaydan hemen önce sokakta dengesini kaybetmiş şekilde yürüdüğü son anlar ise çevre dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Özay Aydın (25), sokakta temizlik yaptığı sırada kaldırımla bina arasındaki bölümde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Aydın’ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da korkunç olay Beyoğlu’nda sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

CESEDİ TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, cesedin Ertan Tunca'ya ait olduğu ve Tunca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde Tunca’nın yüksekten düşmeye bağlı boynunun kırıldığı, vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı, olayın yaklaşık 5-6 saat önce meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

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İstanbul’da korkunç olay Beyoğlu’nda sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı kamera incelemesinde Ertan Tunca’nın olaydan önce sokakta yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde alkollü olduğu iddia edilen Tunca’nın dengesini sağlamakta güçlük çektiği ve sallanarak yürüdüğü anlar görülüyor.

İstanbul’da korkunç olay Beyoğlu’nda sokakta temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış

ŞÜPHELİ ÖLÜM SORUŞTURMASI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ertan Tunca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlattı. Ertan Tunca’nın 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve ' Mala zarar verme' suçlarından poliste 3 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

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#İstanbul#Beyoğlu#Ertan Tunca

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