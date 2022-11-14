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İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

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#İstanbul#Kaza#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 18:37

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre sürücüsünün yol ayrımında ne tarafa gideceği konusunda kararsız kaldığı otomobil, bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan 1'i kadın ağır yaralı 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra çevre hastanelere sevk edildi.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında, Metris Kavşağı Yan Yol FSM Köprü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZF 0988 plakalı otomobil sürücüsü, yol ayrımına yaklaşınca ne tarafa döneceği konusunda kararsız kaldı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda korkunç kaza Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 1'i kadın 2 kişi, çevre hastanelere sevk edildi.

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Bariyerlerin saplandığı otomobil çekici yardımıyla çıkarılarak, kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

İstanbulda korkunç kaza Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

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#İstanbul#Kaza#Otomobil

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