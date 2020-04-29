İstanbul'da korkunç kaza! Makas atarak geldi, insanların arasına daldı

CNNTÜRK TV'den Tugay Saday'ın haberine göre; Korkunç kaza, 26 Mart Günü akşam saatlerinde Beşiktaş 4. Levent otobüs duraklarında yaşandı. Büyükdere Caddesi’nde makas atarak ilerleyen otomobil kontrolden çıktı. Önce önünde seyir halindeki bir araca çarptı. Ardından hızını alamayarak park halindeki bir aracı önüne kattı ve otobüs durağına daldı. Yaşanan zincirleme kaza durakta otobüs bekleyen biri ağır 4 yolcu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yolculardan 41 yaşındaki Ferhat Saday hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü B.Ç.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan sorgulamada B.Ç. isimli sürücünün 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı halde annesine ait araçla trafiğe çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. 27 Mart Günü tutuklandı.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde, B.Ç.’nin kullandığı araç makas atarak ilerlemeye çalışıyor. Kontrolden çıkınca önce önündeki bir araca çarpıyor. Ardından park halindeki başka bir aracı önüne katarak durağa dalıyor. Görüntülerde, vatandaşların kaçışmaları görülüyor.

SÜRÜCÜNÜN TAHLİYESİNE İTİRAZ

Yaklaşık 20 gün cezaevinde kalan B.Ç.’nin tahliye edildi. Verilen karara itiraz eden Ferhat Saday’ın avukatı Aşkın Ceylan, “

Kamera kayıtları incelendiğinde sürücünün burada makas atmaya çalıştığını görüyoruz. Bu apaçık bir cinayete teşebbüs gibi bir şey aslında. Hem süratlisiniz hem ehliyetsizsiniz. Sol şeritten en sağ şeride makas atmaya çalışıyorsunuz. Bu eylemlerin neticesinde eve gitmek için bekleyen vatandaşların ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet veriyorsunuz. Bu sebeple de verilen tahliye kararı adalete uygun olmamıştır” ifadelerini kullandı.