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İstanbul’da korkunç kaza! Ağaçlık alana uçan otomobil alev aldı: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

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#Kaza#Polis#Otomobil
İstanbul’da korkunç kaza Ağaçlık alana uçan otomobil alev aldı: 1i polis 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 05:55

Eyüpsultan Göktürk’te süratli olduğu iddia edilen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucu alev alev yanan otomobildeki, 1’i polis 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EJA 510 plakalı otomobil ile süratli olduğu iddia edilen polis memuru sürücü O.K., Kemerburgaz istikametine arkadaşıyla birlikte seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 5 metre derinliğinde ağaçlık alana uçan otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da korkunç kaza Ağaçlık alana uçan otomobil alev aldı: 1i polis 2 kişi hayatını kaybetti

AĞAÇLIK ALAN UÇAN otomobil ALEV ALEV YANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri, araçta bulunan polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı uzun süre çevrede ve yanan otomobilde incelemelerde bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden polis memuru O.K.’nin Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis memuru O.K. ve arkadaşı T. U.’nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze arabasıyla Adli Tıp Morguna götürüldü.

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İstanbul’da korkunç kaza Ağaçlık alana uçan otomobil alev aldı: 1i polis 2 kişi hayatını kaybetti

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#Kaza#Polis#Otomobil

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