MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
GeriGündem İstanbul'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.06.2021 - 20:58 | Son Güncelleme:

İstanbul'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Bayrampaşa Hal-Otogar yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hal-Otogar yolunda meydana geldi. İki kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet ile 34 DSY 860 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 kişi demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından ölen kişinin cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Polis, kaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi