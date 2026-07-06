×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da korkunç akran zorbalığı: 6 yaşındaki Helin Naz su kanalına itildi! Anne yaşanan dehşeti anlattı: 'Kızımı zorla götürmüşler'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Akran Zorbalığı#Otizmli Çocuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 11:04

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak'ın, iddiaya göre akran zorbalığına maruz kalarak yaşı büyük çocuklar tarafından su kanalına itildiği öne sürüldü. Başından yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan küçük kıza 7 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Anne Emine Budak ise yetkililere seslenerek benzer olayların başka çocukların başına gelmemesi için yardım istedi.

Haberin Devamı

Olay, Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evlerinin olduğu sokakta bulunan 6 yaşındaki otizmli Helin Naz Budak, kendisinden yaşça büyük çocukların akran zorbalığına maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın su kanalına doğru götürüldüğü ve ardından kanala itildiği görüldü. Olayın ardından başından yaralanan Helin Naz hastaneye kaldırılırken, kafasına 7 dikiş atıldığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınBu köyde çıkmaz sokak yok: Gelip yerleşmek istiyorlar, müsaade edilmiyor Türkiyede böyle özelliklere sahip başka bir yer yokturBu köyde çıkmaz sokak yok: Gelip yerleşmek istiyorlar, müsaade edilmiyor! 'Türkiye'de böyle özelliklere sahip başka bir yer yoktur'Haberi görüntüle

"KIZIMI ZORLA SU KANALINA GÖTÜRMÜŞLER"

Yaşananları anlatan anne Emine Budak, olaydan diğer kızının haber vermesiyle haberdar olduğunu belirterek, "Kızım yanıma gelip Helin Naz'ın düştüğünü söyledi. Hemen aşağı indim. O sırada bir çocuk onu kanaldan çıkarmaya çalışıyordu. Hastaneye gittikten sonra çevreden güvenlik kamerası olduğu söylendi. Ertesi gün görüntüleri izlediğimizde kızımı zorla su kanalına götürdüklerini gördük. Görüntülerde birkaç kez itmeye çalışıyorlar, ilk denemelerde düşmüyor. Daha sonra tekrar iterek su kanalına düşürüyorlar. Kızım yerde emekler gibi ilerlemeye çalışırken tekrar müdahale ediyorlar" dedi.

İstanbulda korkunç akran zorbalığı: 6 yaşındaki Helin Naz su kanalına itildi Anne yaşanan dehşeti anlattı: Kızımı zorla götürmüşler

Kızını iten çocukların kendisinden bir iki yaş büyük olduğunu öne süren Budak, "Mahallede oynayan çocukların çoğu olayı biliyormuş. Ertesi gün konuştuğumuzda bunu öğrendik. Ama kimse bize söylemedi. Polis merkezine gidip şikâyetçi oldum. Bana ‘çocuktur' denildi. Benim kızım otizmli. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Başına 7 dikiş atıldı. Çok zor günler yaşadık. Tek isteğim benim kızımdan sonra başka hiçbir çocuğun aynı acıyı yaşamaması. Yetkililerden bu konuda gerekli adımların atılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınSağanak ve gök gürültülü yağış geri geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Ani sel, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar... | Birçok ilde sarı kodlu alarmSağanak ve gök gürültülü yağış geri geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Ani sel, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar... | Birçok ilde sarı kodlu alarmHaberi görüntüle

Öte yandan, küçük kızın su kanalına düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin konuyla alakalı detaylı çalışması devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Akran Zorbalığı#Otizmli Çocuk

BAKMADAN GEÇME!