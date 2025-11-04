×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da korku dolu anlar! Vinç 4 araca ve 2 binaya çarptı | 'Araçtan aşağıya indiğinde yaptıklarının farkında değildi'

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Trafik Kazası#Alkollü Sürücü
İstanbulda korku dolu anlar Vinç 4 araca ve 2 binaya çarptı | Araçtan aşağıya indiğinde yaptıklarının farkında değildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 12:54

Eyüpsultan'da şoförün kontrolünü kaybettiği vinç ara sokakta park halinde bulunan araçlara ve binalara çarparak durabildi. Kazada 4 araç ve 2 binanın dış cephesi zarar gördü.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi 1.Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alkolün etkisinde olan vinç şoförü hızla ara sokağa daldı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç, park halindeki 4 araca ve 2 binaya çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve 2 binanın dış cephesinde hasar oluştu. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbulda korku dolu anlar Vinç 4 araca ve 2 binaya çarptı | Araçtan aşağıya indiğinde yaptıklarının farkında değildi
Oturduğu binanın dış cephesi hasar gören ve aracı kullanılamaz hale gelen Fatma Alkan, "Önce hiçbir şey anlayamadım. Bir ses vardı ama o sesten anladım büyük araç geçtiğini. Bağrışmalar vardı çok büyük bir sesti çünkü araç çok büyüktü. Sarhoşmuş madde falanda almış, normal değil. Araçtan aşağıya indiğinde yaptıklarının farkında değildi. İlk önce oradaki arabayı sürüklüyor. Sonra buraya çarpıyor, sonra bizim arabanın kenarından vurup gidiyor. Sonra binanın köşesine çarptığı halde gitmeye çalışıyor.
İstanbulda korku dolu anlar Vinç 4 araca ve 2 binaya çarptı | Araçtan aşağıya indiğinde yaptıklarının farkında değildi

'Ben gideceğim', 'şuradan köşeyi dönüp gidiyorum' demiş. Gitmeye çalışırken arkasındaki demirler yere çakılınca orada kaldı. En çok arabalarda zarar var, binalarda biraz daha az. Bir tarafı yok yani arabanın. Kesinlikle zararımız karşılansın, biz aracımızı sıfır almıştık" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#Trafik Kazası#Alkollü Sürücü

BAKMADAN GEÇME!