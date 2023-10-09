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İstanbul'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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#İstanbul#Ataşehir#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 09:25

Ataşehir'de seyir halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında seyir halinde otomobilde yangın çıktı. Ali Kemal Solakoğlu'nun kullandığı 34 EOD 700 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

İstanbulda korku dolu anlar Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sürücü aracını yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.Yangında zaman zaman patlamalarda yaşandı.

İstanbulda korku dolu anlar Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bir süre sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

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İstanbulda korku dolu anlar Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

 "KALABALIKTA DURMADIM, BOŞ ALANA ÇEKTİM"

Otomobil sürücüsü Ali Kemal Solakoğlu "Işıklarda yanmaya başladı. Orası kalabalık olduğu için orda durmadım, yol kenarındaki boş alana geldim. Motor kısmında elektrik aksamından çıkmış. İtfaiye geldi, söndürdü" diye konuştu. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

İstanbulda korku dolu anlar Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

 

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#İstanbul#Ataşehir#Yangın

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