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Cengiz ÇOBAN-Oğuzcan YAZAR-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2020 - 09:06,Son Güncelleme:

İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı

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Corona Virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı.

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  • İstanbulda köprüler ve yollar boş kaldı
  • İstanbulda köprüler ve yollar boş kaldı
  • İstanbulda köprüler ve yollar boş kaldı
  • İstanbulda köprüler ve yollar boş kaldı
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Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı hayata geçmişti. Yasakla birlikte boşalan megakent ise sessizliğe büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ve yollar yasağın dördüncü gününde de boş kaldı.

İstanbulda köprüler ve yollar boş kaldı

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