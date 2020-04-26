İstanbul'da köprüler ve yollar boş kaldı

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Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Alınan kararla birlikte 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı hayata geçmişti. Yasakla birlikte boşalan megakent ise sessizliğe büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ve yollar yasağın dördüncü gününde de boş kaldı.