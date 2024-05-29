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İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı

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#Azerbaycan#Abdulkadir Uraloğlu#İstanbul
İstanbulda köprüler Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 03:27

İstanbul’da köprüler, Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

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Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

İstanbulda köprüler Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan’ın Bağımsızlık Gününü kutlarken, İstanbul Boğazı’ndaki köprülerin fotoğraflarını "Bu gece İstanbul başka güzel… Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Can Azerbaycan’ın renkleri ile donatıldı. Azerbaycan’ın Müstakillik Günü kutlu olsun’’ notuyla paylaştı.

İstanbulda köprüler Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı

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#Azerbaycan#Abdulkadir Uraloğlu#İstanbul

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