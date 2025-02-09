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İstanbul'da köprüden düşen kadını balıkçılar kurtardı

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#İstanbul#Fatih#Atatürk Köprüsü
İstanbulda köprüden düşen kadını balıkçılar kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 10:03

Fatih’te Atatürk Köprüsü’nden denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kadının balıkçılar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Eminönü Atatürk Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda köprüden düşen kadını balıkçılar kurtardı

O sırada tekneleriyle denizde bulunan balıkçılar, hızla müdahale ettikleri kadını denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının balıkçılar tarafından denizden kurtarıldığı anlar cep telefonuyla görüntüledi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbulda köprüden düşen kadını balıkçılar kurtardı

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KADININ KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Balıkçıların kadını kurtardığı anlar cepe telefonu kamerasına yansıdı. Ce telefonu görüntülerinde karadaki balıkçıların denize düşen kadının yerini işaret ettiği anlar yer alıyor. Denizdeki balıkçılar ise hızla kadının yanına gidip can simidi atarak kadını denizden kurtarıyor. Balıkçı teknesine alınan kadına ilk müdahale balıkçılar tarafından yapılıyor. Ardından olay yerine gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırılıyor. 

İstanbulda köprüden düşen kadını balıkçılar kurtardı

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#İstanbul#Fatih#Atatürk Köprüsü

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