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İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı

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#İstanbul#Bakırköy#Kaza
İstanbulda kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 12:12

Bakırköy’de cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek, gece kulübüne daldı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; A.M.G. isimli sürücü, seyir halindeyken 34 GTH 642 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstanbulda kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı

Otomobil, cadde üzerinde bulunan gece kulübüne daldı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadın sürücü A.M.G.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası gece kulübünde hasar oluşurken otomobil ise çekici yardımı ile çıkartıldı.

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İstanbulda kontrolden çıkan otomobil gece kulübüne daldı

 

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#İstanbul#Bakırköy#Kaza

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