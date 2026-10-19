İstanbul’da konserde 2 ölüm! Vali Gül sebebini açıkladı

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İstanbul'da dün gece saatlerinde düzenlenen ve 5 bin kişinin katılım sağladığı konserde 3 kişi fenalaşmıştı.
Hastaneye kaldırılan kişilerden Furkan Aksu (29) ve Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) tüm müdahalelere hayata veda etmişti. Bir kişinin tedavisi ise sürüyor.
VALİ GÜL SEBEBİNİ AÇIKLADI
Olaya dair açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül adli süreci işare etti. Vali Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor." dedi.
POLİS KONSER ALANINI ARADI
Olayın ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konser alanında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
5 BİN KİŞİ KATILMIŞ
Polisin yaptığı ilk incelemelerde, konserin saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlendiği ve etkinliğe yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Yalnızca 18 yaş üzerindeki kişilerin kabul edildiği konser alanında alkol sunumu yapıldığı, organizasyon için gerekli belgelerin de bulunduğu öğrenildi.