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İstanbul’da konserde 2 ölüm! Vali Gül sebebini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Konser#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 12:23

İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.

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İstanbul'da dün gece saatlerinde düzenlenen ve 5 bin kişinin katılım sağladığı konserde 3 kişi fenalaşmıştı.

Hastaneye kaldırılan kişilerden Furkan Aksu (29) ve Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) tüm müdahalelere hayata veda etmişti. Bir kişinin tedavisi ise sürüyor.

İstanbul’da konserde 2 ölüm Vali Gül sebebini açıkladı

VALİ GÜL SEBEBİNİ AÇIKLADI

Olaya dair açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül adli süreci işare etti. Vali Gül, "Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi. Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor." dedi.

İstanbul’da konserde 2 ölüm Vali Gül sebebini açıkladı

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POLİS KONSER ALANINI ARADI

Olayın ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konser alanında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul’da konserde 2 ölüm Vali Gül sebebini açıkladı

5 BİN KİŞİ KATILMIŞ

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, konserin saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlendiği ve etkinliğe yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Yalnızca 18 yaş üzerindeki kişilerin kabul edildiği konser alanında alkol sunumu yapıldığı, organizasyon için gerekli belgelerin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’da konserde 2 ölüm Vali Gül sebebini açıkladı

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#İstanbul#Konser#Uyuşturucu

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