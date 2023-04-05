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İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 26 gözaltı

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#Narkotik#Operasyon#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 09:57

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonu gerçekleştirdi.

İstanbulda Kökünü Kurutma operasyonu: 26 gözaltı

Beyoğlu başta olmak üzere Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbulda Kökünü Kurutma operasyonu: 26 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 30 kilo 108 gram metamfetamin, 11 kilo 243 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubinica, 200 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 10 gram esrar maddesi, 14 kilo 700 gram likit kimyasal madde, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 7 tabanca, 2 AK-47 otomatik tüfek, 1 pompalı tüfek, 115 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbulda Kökünü Kurutma operasyonu: 26 gözaltı

İstanbulda Kökünü Kurutma operasyonu: 26 gözaltı

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#Narkotik#Operasyon #İstanbul

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