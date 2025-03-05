İstanbul’da kokain operasyonu

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Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kokainin, 23 Şubat’ta Portekiz bandıralı bir gemiyle, Brezilya markalı un çuvalları içinde Yalova’ya getirildiği ortaya çıktı. Kokainin Yalova’ya getirilmesinin ardından, İstanbul’da taşınmasında yer alan kişiler takibe alındı.

Narkotik polisinin İstanbul’un 9 ilçesinde gerçekleştirdiği 1850 saatlik güvenlik kamerası incelemesi, şüphelilerin kimliklerini belirlemeye yardımcı oldu. İstanbul ve Yalova’daki eşzamanlı operasyonlarda, 10 Türk, 2 Ukrayna ve 2 Endonezya uyruklu olmak üzere toplamda 17 şüpheli “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan gözaltına alındı.