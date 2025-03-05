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İstanbul’da kokain operasyonu

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#Soruşturma#Yalova#İstanbul
İstanbul’da kokain operasyonu
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Şubat’ta Güngören’deki bir tekstil deposuna düzenlenen operasyonda 365 kilo kokain ele geçirildi.

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Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kokainin, 23 Şubat’ta Portekiz bandıralı bir gemiyle, Brezilya markalı un çuvalları içinde Yalova’ya getirildiği ortaya çıktı. Kokainin Yalova’ya getirilmesinin ardından, İstanbul’da taşınmasında yer alan kişiler takibe alındı.

Narkotik polisinin İstanbul’un 9 ilçesinde gerçekleştirdiği 1850 saatlik güvenlik kamerası incelemesi, şüphelilerin kimliklerini belirlemeye yardımcı oldu. İstanbul ve Yalova’daki eşzamanlı operasyonlarda, 10 Türk, 2 Ukrayna ve 2 Endonezya uyruklu olmak üzere toplamda 17 şüpheli “uyuşturucu ticareti yapma” suçundan gözaltına alındı.

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#Soruşturma#Yalova#İstanbul

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