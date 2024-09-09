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İstanbul'da kız çocuğu okul alışverişinden sonra kayboldu

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#İstanbul#Avcılar#Sevda Yılmaz
İstanbulda kız çocuğu okul alışverişinden sonra kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 15:31

Avcılar'da 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kayboldu. Sevda'dan haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

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Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu. Torununda 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, polise başvurdu. Sevda her yerde aranıyor.

İstanbulda kız çocuğu okul alışverişinden sonra kayboldu

'KİMSEDEN ŞÜPHE ETMİYORUZ'

Abla Dilan Yılmaz " Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Hiçbir sorun yoktu. Kimseden de şüphe etmiyoruz. Gece dışarı çıkmaya bile korkuyordu."

İstanbulda kız çocuğu okul alışverişinden sonra kayboldu

'BABAMIN YANINA GİDECEĞİM DİYE AYRILDI'

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Dede Erol Yılmaz " Cuma günü annesiyle alışveriş için Köyiçine gittiler. Yanında bir kız arkadaşı daha vardı. 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek annesinden ayrıldı. O gidişten sonra daha ses soluk yok. Geçimsizlik yoktu. Cuma gününden bu yana haber alamıyoruz. Polise başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı. Bütün akrabaları haberdar ettik, haber yok. Suriyeli bir arkadaşı var. Bazı kıyafetleri onun evindeydi. Polise bilgi verdik. Arkadaşlardı gidip geliyorlardı. Esenyurt'ta görüldüğü söylendi bize, 15 araç gittik aradık bulamadık." dedi.

İstanbulda kız çocuğu okul alışverişinden sonra kayboldu

İstanbulda kız çocuğu okul alışverişinden sonra kayboldu

İstanbulda kız çocuğu okul alışverişinden sonra kayboldu

 

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#İstanbul#Avcılar#Sevda Yılmaz

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