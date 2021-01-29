İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik kilit
Koronavirüs önlemleri kapsamında haftasonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 17.35 itibariyle yüzde 76'ya ulaştı.
Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu dışarı çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17:35 itibarıyla yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.
Geçtiğimiz haftalarda sokağa çokta kısıtlamasına sayılı saatler kala İstanbul trafiğinde aşırı bir yoğunluk görülmüş zaman zaman yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkmıştı.
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