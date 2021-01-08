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Gündem
Beyza GÜLER-Güven USTA-Kubilay ÜZEV/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik kilit

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İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik kilit
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 67 olarak ölçüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00'de yoğunluk yüzde 67 olarak ölçüldü.

İstanbulda kısıtlamaya saatler kala trafik kilit

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