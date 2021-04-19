İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

Kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre azaldığı gözlendi. Ancak akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

İBB mobil uygulaması CepTrafik verilerine göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.



TOPLU TAŞIMALARDA DA YOĞUNLUK OLDU



Toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ve tramvaylar tıka basa dolarken duraklarda da kalabalık dikkat çekti.

Mesai bitimiyle birlikte, sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da birçok noktada toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Fatih Aksaray'da saat 17.00'den itibaren tramvay duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Tramvay kapıları yoğunluktan kapanmadı. Aşırı kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

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